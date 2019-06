RB Leipzig holt Nachwuchstalent Gustav Grubbe vom dänischen Odense BK

Leipzig. RB Leipzig ist auf der Jagd nach europäischen Top-Talenten ein weiteres Mal fündig geworden. Vom dänischen Odense Boldklub wechselt Gustav Grubbe zum 1. Juli an die Pleiße. Der 16-Jährige erhält einen Vier-Jahres-Vertrag. Das teilte der abgebende Verein am Freitag über seine Homepage und den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Der Bundesligist hat den Transfer bisher nicht bestätigt.

„Ich werde in der U17 spielen, in deren Kader viele Talente aus Deutschland und dem Ausland stehen“, so Grubbe selbst. „Ich bin sehr aufgeregt und freue mich darauf, hart zu arbeiten.“ Der Däne feierte beim 3:1-Sieg von Odense über den FC Midtjylland am 5. Mai sein Debüt bei den Profis. „Das ist ein Beweis für seine Fähigkeiten“, so Sportdirektor Jesper Hansen. „Er hat sich in seiner Zeit bei uns wirklich toll entwickelt und ist jetzt bereit für den nächsten Schritt.“