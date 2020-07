RB Leipzig: Ibrahima Konaté erfolgreich an der Hüfte operiert

Leipzig. RB Leipzigs Innenverteidiger Ibrahima Konaté (21) ist am Freitag in Lyon erfolgreich an der Hüfte operiert worden. Bei dem halbstündigen Eingriff wurde ein medizinischer Fremdkörper im rechten Hüftbeuger entfernt, wie die „Bild“-Zeitung berichtete. „Eine OP ist natürlich nie schön, war aber notwendig. Ich bin sehr glücklich und erleichtert, dass alles gut verlaufen ist! Sobald ich das Okay der Ärzte bekomme, werde ich mit meiner Reha starten. Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder einsatzfähig zu sein. Vielleicht klappt das ja schon im September“, sagte Konaté aus dem Krankenbett heraus.