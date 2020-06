RB Leipzig: Ibrahima Konaté keine Option für Startelf gegen Düsseldorf

Leipzig. Wenn RB Leipzig in der zweiten Englischen Woche nach der Corona-Pause am Mittwoch (20.30 Uhr) gegen Fortuna Düsseldorf die Qualifikation für die Champions League klar machen will, wird Innenverteidiger Ibrahima Konaté erneut auf der Bank Platz nehmen. Zum einen kehrt Abwehrchef Dayot Upamecano von seiner Gelbrot-Sperre zurück, zum anderen befindet sich der 21-Jährige nach seinem achtmonatigen Ausfall (Zerrung am Hüftbeuger) noch nicht bei 100 Prozent. Vor allem mental sehe er noch Defizite, sagte Trainer Julian Nagelsmann vergangene Woche. „Körperlich ist er schon wieder relativ weit und bewegt sich auch ganz gut. Mental ist es trotzdem schwierig, weil ich glaube, dass er in seinem Kopf schon ein bisschen die Saison abgehakt hatte.“

Das war in seinem 12-minütigen Kurzeinsatz beim 2:0-Sieg in Hoffenheim auch ein Stück weit zu sehen. Im ersten Pflichtspiel seit Anfang Oktober gewann der Franzose (9 Saisoneinsätze) zwar alle fünf seiner Zweikämpfe. Aber er wirkte teilweise auch verunsichert: Einmal verschätzte er sich bei einem langen Ball, was beinahe gefährlich geworden wäre (81.). In einer anderen Szene klärte Konaté unnötig zur Ecke (89.).

Von der Form vom Saisonbeginn, als der in Paris geborene, gläubige Muslim mit Willi Orban die Innenverteidigung stellte und RB vier von fünf Bundesligaspielen gewann, ist er verständlicherweise noch weit entfernt. Daher ist es laut Nagelsmann auch so gut wie ausgeschlossen, dass es in den letzten drei Bundesliga-Spielen für einen Einsatz von Beginn an reicht.

Einer der begehrtesten jungen Innenverteidiger der Welt

Wenn der flinke 1,93-Meter-Mann zum Beginn der neuen Saison wieder an seine frühere Leistungen anknüpfen kann, dürfte er jedoch nur schwer aus der ersten Elf zu verdrängen sein. Sollte Dayot Upamecano den Verein früher oder später verlassen, muss den Fans beim Blick auf die zentralen Verteidigerpositionen nicht Angst und Bange werden. „Er hat einen von Gott gesegneten Körper mit guter Dynamik und Wucht“, sagt Julian Nagelsmann über Konaté.

Der französische U21-Nationalspieler (Vertrag bis bis 2023) soll allerdings wie Landsmann Upamecano eine Ausstiegsklausel im Arbeitspapier stehen haben. Ab 2022 könnte er RB offenbar für 45 Millionen Euro den Rücken kehren. Zuletzt hatte Manchester United laut Medienberichten Interesse an seinen Diensten geäußert.