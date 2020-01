RB Leipzig in der Auswärtstabelle schon jetzt meisterlich

Leipzig. RB Leipzig konnte vor allem dank seiner Auswärtsstärke die Herbstmeisterschaft in der Fußball-Bundesliga feiern . Mit sechs Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage liegen die Sachsen mit 20 Punkten in der Gastspiel-Bilanz deutlich vor Bayer Leverkusen (15) und dem FC Bayern (14). Beim Blick auf die Heimbilanz offenbart sich mit 17 Punkten (fünf Siege/zwei Unentschieden/eine Niederlage) und Platz vier eine aktuell noch nicht meisterliche Ausbeute. Hier führt Borussia Mönchengladbach (22 Punkte) das Feld vor den Bayern (19) und Borussia Dortmund (18) an.

Der aktuelle Tabellenführer wird nach 34 Spieltagen wohl nur dann die erste Meisterschale der Clubgeschichte in die Höhe hieven können, wenn er sich in der Red Bull Arena steigern kann. Die erste Möglichkeit für einen Dreier in diesem Jahr bietet sich am Samstag (18.30 Uhr) gegen Aufsteiger Union Berlin.