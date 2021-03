RB Leipzig in der Bringpflicht: Ohne Dreier auf der Alm kein Showdown gegen Bayern

Leipzig. Für RB Leipzig lautet die Devise auf der Alm: dreifach punkten. Nach dem Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt ist ein Sieg bei Arminia Bielefeld Pflicht. Andernfalls ist der Meisterschaftszug endgültig abgefahren, noch bevor es nach der Länderspielpause (3. April) zum Duell mit Tabellenführer und Rekordmeister Bayern München kommt. Anzeige

Die RB-Profis betonten in den vergangenen Wochen häufig, nur von Spiel zu Spiel zu denken. Deshalb gilt es zunächst die Hürde Bielefeld (Freitag, 20.30 Uhr/Sky) zu nehmen. „Wenn wir das Spiel nicht gewinnen, wird es gegen die Bayern kein großer Showdown werden“, sagte Trainer Julian Nagelsmann bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Dass die Aufgabe auf der Alm nicht unbedingt die leichteste sein wird, weiß auch er. „Wir haben gesehen, dass sie unter Frank Kramer eine gute Entwicklung genommen haben.“

In den vergangenen drei Spielen holten die Arminen vier Punkte, zuletzt mit einem 2:1-Auswärtssieg bei Bayer Leverkusen und einem 0:0-Unentschieden gegen Union Berlin daheim. In beiden Partien stand der neue Coach an der Seitenlinie. „Gegen Union Berlin haben sie in beiden Hälften verschiedene Grundordnungen gespielt, gegen Bremen haben sie unglaublich aggressiv gespielt, extrem hoch verteidigt und mit viel Mut. Gegen Leverkusen waren sie sehr laufstark, standen wieder anders und haben gegen dieses Spitzenteam gewonnen. Das ist auch eine kleine Warnung.“

Keine klare Angelegenheit

Eine andere Warnung sei das Hinspiel (2:1) gewesen: „Wir haben drei oder vier Riesenchancen zugelassen und hatten in einer Situation Glück, nicht in Rückstand geraten zu sein“, so der Bullen-Coach. Eine klare Angelegenheit im Sinne von „Aufsteiger gegen Champions-League-Mannschaft“ sei die Partie Ende November nicht gewesen. „Es war ein offenes Spiel. Wir sind genug gewarnt und es geht um drei Punkte. Genauso, wie es auch im Spiel gegen Bayern um drei Punkte gehen wird. Deshalb würde es wenig Sinn ergeben, das Bielefeld-Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen.“