RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten 1:2-Niederlage gegen Brügge

Leipzig. Dem 6:0 gegen Hertha BSC folgte kein weiterer Gala-Auftritt, im Gegenteil. RB Leipzig kassierte am Dienstagabend gegen Club Brügge im zweiten Champions-League-Spiel die zweite Niederlage. 1:2 (1:2) hieß es nach 90 Minuten in der Red Bull Arena. Beim Heimauftakt in der Königsklasse war zwar der Beginn der Hausherren fulminant, danach kämpften die Hausherren vor 23.500 Zuschauern aber mit Abwehr-Patzern und schwindender Sicherheit in den Offensivaktionen. Die Sachsen stehen damit weiterhin mit null Punkten auf dem letzten Platz der Gruppe A. Das Überwintern im europäischen Wettbewerb, eines der Leipziger Saisonziele, steht mehr denn je in Frage. Und sei es "nur" in der Europa League.

Anzeige