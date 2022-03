RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten 4:0-Erfolg bei Hannover 96

Hannover. RB Leipzig bleibt weiterhin der einzige deutsche Verein, der auf drei Fußball-Hochzeiten tanzt. Der Bundesliga-Vierte fertigte am Mittwochabend im Viertelfinale des DFB-Pokals Gastgeber Hannover 96 mit 4:0 (2:0) ab. Christopher Nkunku hatte das Schützenfest mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit eröffnet. Mit dem Sieg zogen die Sachsen in die Runde der letzten Vier ein. Auf wen die Elf dort trifft, entscheidet sich am kommenden Sonntag. Dann wird um 19.15 Uhr in der ARD-Sportschau das Halbfinale ausgelost.

RB-Coach Domenico Tedesco hatte sich erneut für eine umfassende personelle Rotation entschieden. So kehrte der am Wochenende in Bochum noch gesperrte Josko Gvardiol in die Startelf zurück. Konrad Laimer und Kevin Kampl begannen ebenso wie Dani Olmo und Christopher Nkunku. Der Trainer nahm insgesamt sieben Änderungen vor. Bei 96 fiel kurzfristig Julian Börner aus. Der 31 Jahre alte Innenverteidiger wurde wegen eines Coronafalls in seinem familiären Umfeld vom Rest des Teams isoliert. Der Favorit dominierte die Partie vom Anpfiff weg, auch wenn das Leder auf dem erwartet hoppelig-tiefen Rasen schlecht lief und es den Leipzigern zunächst an Tempo fehlte. Dennoch ließen die Gäste den Ball in ihren Reihen so kreisen, dass Hannover gar nicht die Chance bekam, irgendeine Art von eigenem offensiven Ansatz zu verfolgen. Nach gut einer Viertelstunde stand es denn auch 1:0 für RB, just als die Hausherren ein ganz klein wenig aufrückten. Olmo nutzte den so entstandenen Platz im Mittelfeld für einen Pass auf Nkunku. Der schüttelte Sei Muroya und der Ball war drin (17.). Die nächste Chance des Franzosen vereitelte Keeper Ron-Robert Zieler, die dritte fand dann wieder den Weg ins Netz. Diesmal kam der Pass von Gvardiol - 2:0 nach 22 Minuten. Das 3:0 hatte Benjamin Henrichs kurz vor der Pause auf dem Fuß. Aber sein Schuss aus elf Metern traf nur das Außennetz. 96 konnte bis zur Pause kaum für Entlastung sorgen.