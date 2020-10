RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten der 0:1-Niederlage in Gladbach

Mönchengladbach. RB Leipzig ist definitiv von der Rolle. Bei Borussia Mönchengladbach kassierten die Messestädter am Samstagabend eine 0:1-Niederlage (0:0). Nach dem 0:5 in Manchester war es die zweite Pleite in Folge, die erste in der Bundesliga. Die Tabellenführung ist damit natürlich weg und gehört nun wieder - na klar - dem FC Bayern München. Die Sachsen rangieren nur noch auf Platz drei, verpassten zudem den clubeigenen Startrekord.