RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten klaren 4:0 gegen Augsburg

Leipzig. RB Leipzig hat die Vorlage des SC Freiburg genutzt und ist an den Breisgauern vorbei zurück auf den begehrten Champions-League-Platz vier gerückt. Möglich machte das der 4:0-Kantersieg (1:0) der Sachsen am Sonntagabend gegen den FC Augsburg. Vor allem in der zweiten Halbzeit meldeten die Gastgeber den FCA fast komplett ab. Nach zuletzt zwei Bundesliga-Niederlagen in Folge kehrte RB rechtzeitig zum Saisonfinale in die Erfolgsspur zurück und benötigt im letzten Spiel in der kommenden Woche bei Arminia Bielefeld nun nur noch einen Punkt, um sicher für die Königsklasse planen zu können. Die schönste Szene der Partie gab es in der 88. Minute. Da brachte Coach Domenico Tedesco Philipp Tschauner. Der Keeper war vor dem Anpfiff verabschiedet worden, wechselt nach Saisonende ins Torwarttrainer-Team bei RB. Für den 36-Jährigen war es das Liga-Debüt bei den Leipzigern. Für seine ersten und letzten Minuten übergab im Peter Gulacsi sogar die Kapitänsbinde.

