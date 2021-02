RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten nach der 0:2-Niederlage gegen Liverpool

Budapest. Das Viertelfinale der Champions League ist für RB Leipzig in weite Ferne gerückt. Die Messestädter unterlagen am Dienstagabend im Heimspiel auswärts in Budapest gegen den Liverpool FC 0:2 (0:0) . Dabei lieferte die Elf von Julian Nagelsmann die Vorlagen für die gegnerischen Tore durch zwei dicke individuelle Fehler quasi selbst. Die Ausgangsposition für das am 10. März anstehende Rückspiel ist damit mehr als ungünstig. Die Roten Bullen müssten mit drei Toren Unterschied gewinnen, um den Vergleich noch für sich zu entscheiden.

RB begann wie schon häufiger in der Königsklasse ohne etatmäßigen Stürmer, dafür aber mit einem Beinahe-Tor. Nach einer Flanke von Angelino wuchtete Dani Olmo das Leder per Kopf an den Innenpfosten. Aber statt in den Kasten sprang der Ball heraus. In der Folge entwickelte sich ein abwechslungsreicher Schlagabtausch. RB agierte hinten sicher, leistete sich aber im Aufbau nach vorn unnötige Ballverluste. Die insgesamt besseren Chancen hatten deshalb die Reds, die jede kleine Leipziger Unsicherheit nutzten. Peter Gulacsi rettete im Eins-gegen-Eins gegen Mo Salah (15.) und Sadio Mané köpfte drüber (24.). In der 37. Minute hatte Leipzigs Schlussmann dann keine Abwehrchance mehr, hatte aber Glück. Der Pass zum vermeintlich erfolgreichen Abschluss von Roberto Firmino kam aus dem Toraus. So ging es mit 0:0 in die Kabinen.