RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 0:0 gegen Eintracht Frankfurt

Leipzig. RB Leipzig hat die Patzer der Konkurrenz im Rennen um die Champions-League-Ränge in der Fußball-Bundesliga nicht nutzen können. Die Sachsen kamen am Sonntag zu Hause vor 43.058 Zuschauern gegen ein harmloses Eintracht Frankfurt nicht über ein 0:0 hinaus. Damit zog die Mannschaft von Trainer Domenico Tedesco am 27. Spieltag zwar wieder am SC Freiburg vorbei, der am Samstag dank eines 0:0 bei Greuther Fürth kurzzeitig auf Rang vier geklettert war.

