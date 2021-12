RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 0:2 gegen Arminia Bielefeld

Leipzig. RB Leipzig hat die schlechteste Hinrunde seiner Erstliga-Geschichte mit einer weiteren Enttäuschung abgeschlossen. Das Team des neuen Trainers Domenico Tedesco verlor gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld am Samstag mit 0:2 (0:0) , bringt es damit zur Halbzeit der Fußball-Bundesliga auf 22 Punkte und damit auf sechs Zähler weniger als 2017/18 unter Ralph Hasenhüttl. Janni Serra (57. Minute) und Masaya Okugawa (75.) sorgten mit ihren Toren dafür, dass Tedesco im dritten Einsatz als Leipziger Trainer die erste Niederlage erlebte. Dabei musste Bielefeld das Spiel nach einer Roten Karte gegen Fabian Klos (70.) in Unterzahl beenden.

Leipzig kehrte deutlich zielstrebiger aus der Halbzeit-Pause zurück, doch das Tor machte mal wieder Bielefeld. Und diesmal zählte es. Wimmer scheiterte mit seinem Schuss noch an RB-Keeper Peter Gulacsi, doch der Nachschuss von Serra saß. Für den 23-Jährigen war es der erste Treffer in der Bundesliga mit seinem insgesamt erst sechsten Torschuss. Haidara leistete sich einen fatalen Fehlpass in den Fuß von Florian Krüger, der den Torschützen Okugawa bediente. Der Japaner schlenzte den Ball sehenswert in die lange Ecke. Leipzig drängte fortan auf den Anschluss, kam jedoch zu keiner nennenswerten Chance mehr.