RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:0-Sieg bei Arminia Bielefeld

Bielefeld. Pflicht erfüllt, nicht mehr und nicht weniger. RB Leipzig hat die angepeilten drei Punkte geholt, sicherte sich am Freitagabend einen 1:0-Erfolg (0:0) bei Arminia Bielefeld . Bei unermüdlich arbeitenden Gastgebern war von den Messestädtern vor allem Geduld gefragt. Die bewiesen die Kicker von Coach Julian Nagelsmann und verkürzten den Rückstand auf Bayern München zwischenzeitlich auf einen Punkt. Der Rekordmeister kann am Samstag gegen den VfB Stuttgart allerdings wieder auf vier Zähler davonziehen.

RB begann ohne nominellen Stürmer, dafür mit dem offensiven Trio Emil Forsberg, Dani Olmo und Christopher Nkunku. Die Nagelsmann-Elf machte das Spiel, hatte in der ersten Halbzeit satte 83 Prozent Ballbesitz und deutlich über 500 Pässe gespielt, biss sich aber dennoch an den Gastgebern die Zähne aus. Die verteidigten diszipliniert und mit Lust, reagierten auch auf taktische Leipziger Wechsel passend. Zwar kreierte das Offensiv-Trio Chancen, diese waren aber selten wirklich gefährlich. Ausnahme: Nkunku, der sich in der 44. Minute über rechts durchsetzte und abzog. Aber Keeper Stefan Ortega bewies Klasse, lenkte den Ball noch an die Latte. In die Kabinen ging es mit einem 0:0.