RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:0-Sieg bei der TSG Hoffenheim

Sinsheim. Auftrag ausgeführt! Oben dranbleiben, war das Motto für RB Leipzig. Die Kicker erfüllten die Vorgabe von Coach Julian Nagelsmann, setzten sich am Mittwochabend 1:0 (0:0) bei der TSG Hoffenheim durch. Dank der drei Punkte in einer an Highlights armen Partie halten die Sachsen Kontakt für Tabellenführer Bayer Leverkusen und dem Zweiten Bayern München, die ihre Partien ebenfalls gewannen. Anzeige

Das in den vergangenen Partien so gelobte Offensivspiel hatten die Messestädter in der Kabine gelassen. RB stand hinten sicher, mühte sich vorn, hatte aber sichtlich Probleme damit, dass die Gastgeber früh attackierten. Die Bälle gingen oft schon im Mittelfeld verloren. Die TSG ging hier bissig in die Zweikämpfe. Dem einen oder anderen Leipziger fehlte auch ein wenig die Körperspannung. Der Effekt: Eine hunderprozentige Torchance erarbeiteten sich die Roten Bullen in Halbzeit eins nicht. Am gefährlichsten war da noch eine Hereingabe von Marcel Sabitzer, die Yussuf Poulsen verpasste. Auf der Gegenseite war es knapper. Aber Kasim Adams setzte den Kopfball neben den Pfosten. Peter Gulacsi war eigentlich bereits geschlagen. Weitere Höhepunkte gab es nicht.

DURCHKLICKEN: Guido Schäfers Noten für die RB-Elf (1) Peter Gulacsi: Fingert einen Kopfball von Baumgartner über die Latte, ist ansonsten gnadenlos unterbeschäftigt. Note 2. ©