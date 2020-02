RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum hochverdienten 1:0-Sieg bei Tottenham Hotspur

London. Was für ein Auftritt! Was für eine Leistung! RB Leipzig feiert einen hochverdienten 1:0-Sieg (0:0) bei Tottenham Hotspur und kann mit breiter Brust ins Achtelfinal-Rückspiel am 10. März gehen. Begonnen hatte die Partie mit einem Feuerwerk: vier Torschüsse in 80 Sekunden bedeuteten einen Auftakt nach Maß. In der Folge zeigte sich die Nagelsmann-Elf in Herbstmeister-Manier, schnell, ideenreich, zweikampfstark mit sehenswertem Umschaltspiel. Vor allem Winterneuzugag Angelino auf dem linken Flügel überzeugte. Die Gastgeber hatten bisweilen Mühe zu folgen und durften froh sein, dass bis zur Pause keine Tore gefallen waren.