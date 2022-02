RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:0-Sieg beim VfL Bochum 1848

Bochum. RB Leipzig bleibt der Konkurrenz in Sachen Champions-League -Platz auf den Fersen. Die Siege von Freiburg und Hoffenheim konterten die Sachsen am Sonntag mit einem 1:0-Erfolg (0:0) beim VfL Bochum , bleiben so auf Tabellenplatz vier. Der Sieg war alles andere als glanzvoll herausgespielt. RB musste sich über 90 Minuten mühen, erarbeitete sich aufgrund fehlender eigener Ideen, aber auch der konsequenten Defensivarbeit des VfL kaum Chancen. Christopher Nkunku erlöste die Gäste schließlich in der Schlussphase.

(1) Peter Gulacsi: Hat in den ersten 45 Minuten nichts zu tun, muss in der zweiten Halbzeit mehrfach ran. Note 2. ©

Den ersten Versuch gab es dann in der 54. Minute nach einer Ecke - unternommen allerdings vom VfL, genauer gesagt von Elvis Rexhbecaj. Gulacsi zeigte sich auf dem Posten. Seine Vorderleute kamen indes weiter nicht entscheidend zu Potte. Die Offensive um Dominik Szoboszlai, Emil Forsberg und Yussuf Poulsen blieb blass, wobei der Schwede im Trio noch den agilsten Eindruck machte. Das blieb auch Tedesco nicht verborgen. Der Coach wechselte dreifach, brachte mit Christopher Nkunku, Dani Olmo und André Silva frische, im Dreierverbund zuletzt erfolgreiche Kräfte (59.). Nun war deutlich mehr Struktur im Leipziger Angriffsspiel. Aber zweimal entschied sich Forsberg für eine Direktabnahme statt kontrollierte Ballannahme. Mögliche gute Gelegenheiten wurden so vergeben. Die nächste Chance gab es deshalb auf der Gegenseite. Ein Schuss von Anthony Losilla knallte an die Querlatte (70.). Und der VfL - für die Schlussphase ebenfalls mit Dreifachwechsel - legte weiter munter los, agierte wacher und aggressiver als RB. Erneut musste das Aluminium retten, als Christopher Antwi-Adjei nach Flanke von Gerrit Holtmann köpfte. Den Nachschuss von Rexhbecaj klärte Orban (77.). Mitten in die Bochumer Drangphase hinein traf dann aber - durchaus überraschend - Leipzig. Natürlich in Person des Torschützen Nummer eins der laufenden Saison, Nkunku (82.). Der Pass zum Tor kam vom inzwischen ebenfalls eingewechselten Henrichs.