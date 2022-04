RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:0-Sieg gegen die Rangers

Leipzig. Die Fans mussten lange warten, bis es etwas zu bejubeln gab an diesem Europa-League-Abend. Erst in der 85. Minute löste sich die Spannung auf den Rängen. Da traf Angelino zur umjubelten Führung für RB Leipzig. Die Hausherren hatten sich bis zur Schlussviertelstunde äußerst schwer getan gegen massiv verteidigende Glasgow Rangers. Erst ein Doppelwechsel brachte mehr Impulse. Das Tor reichte am Donnerstagabend zum Sieg im Halbfinal-Hinspiel gegen die Schotten. In der kommenden Woche wird sich zeigen, wie wertvoll dieses 1:0 war. Anzeige

Gleich auf sechs Positionen tauschte RB-Coach Domenico Tedesco in der Startelf. Die Gelbsperren von Willi Orban, Mohamed Simakan und Kevin Kampl zwangen vor allem in der Defensive zu einem Umbau. Für eine Überraschung sorgte der Trainer aber vor allem in der Offensive, wo er auf einen gelernten Stürmer verzichtete. Sowohl André Silva als auch Yussuf Poulsen saßen zunächst draußen. Statt dessen sollte das Trio Dominnik Szoboszlai, Dani Olmo und Christopher Nkunku für Gefahr sorgen. Das gelang in Halbzeit eins nicht. Die Rangers empfingen die Hausherren an der Mittellinie, verteidigten gefühlt mit zehn Mann das Gehäuse. RB fehlte die Idee, der viel gepriesene vertikale Pass, der Zug zum Tor. Die beste Gelegenheit vergab Angelino in der 31. Minute. Der Spanier nahm im Sechzehner einen Ball volley. Der Schuss hätte gepasst, wenn die Gästeabwehr nicht in letzter Sekunde geblockt hätte. Weitere Höhepunkte gab es abseits der Ränge, wo die Fans beider Lager ordentlich sangen, nicht.

