RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:1 bei Eintracht Frankfurt

Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat RB Leipzig in letzter Minute mitten ins Herz getroffen. In der vierten Minute der Nachspielzeit stand Lucas Tuta bei einem Freistoß richtig und versenkte den Ball mit der letzten Aktion der Partie zum 1:1 im Netz. RB Hatte zuvor lange Zeit wie der Sieger ausgesehen. Mit bisher nur einem Sieg in zehn Spielen und nur neun Punkten steht die SGE aber weiterhin in der unteren Tabellenhälfte. Die Sachsen wiederum rangieren weiter auf Platz acht. Mit drei Zählern wäre es Rang vier gewesen. Anzeige

Die Leipziger verpassten vor 31.000 Zuschauern am Samstag nicht nur zwei Punkte, sondern trotz des Tores von Yussuf Poulsen (35.) auch den ersten Pflichtspielerfolg in Frankfurt überhaupt. So blieben drei durchaus dringend benötigte Punkte und wichtiger Rückenwind für den Champions-League-Hit am Mittwoch gegen Paris Saint-Germain aus.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: Wenig beschäftigt, was für seine Vorderleute spricht. Steht bei Kostics Latten-Fernschuss zu weit vor seinem Kasten, unterbindet aber gefährlichen Eintracht-Konter stark vor seinem Strafraum. Note 3 ©