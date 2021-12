RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:1 beim FC Augsburg

Augsburg. Es bleibt dabei: RB Leipzig kann auswärts nicht gewinnen und wird in der Hinrunde der laufenden Bundesliga-Saison ohne Erfolg in der Fremde bleiben. Beim FC Augsburg kassierten die Sachsen am Mittwochabend in der Schlussphase doch noch den Ausgleich zum 1:1 (1:0). Am wieder mal entgangenen Dreier war das Team von Domenico Tedesco allerdings selbst schuld. Zum einen wegen zahlreicher vergebener Gelegenheiten, zum anderen wegen eines deutlichen Leistungsabfalls in weiten Teilen der zweiten Halbzeit.

Anzeige