RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:1 gegen Atalanta Bergamo

Leipzig. Alles noch offen! Alles weiter möglich! RB Leipzig ist im Viertelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Atalanta Bergamo nicht über ein 1:1-Unentschieden (0:1) hinausgekommen. In der heimischen Red Bull Arena waren die Gäste fast durchweg das Spiel bestimmende Team, stellten die in ihren offensiven Aktionen viel zu ungenauen Gastgeber immer wieder vor große Probleme. Der Bundesligist, der durch André Silva einen Elfmeter vergab, war mit dem Remis zwischenzeitlich gut bedient. Zumal dieses Ergebnis für das Rückspiel in einer Woche alle Optionen lässt. Durch den Wegfall der Auswärtstorregel würde RB ein Sieg, egal in welcher Höhe, zum Erreichen des Halbfinales reichen. Anzeige

Man müsse nicht alles in den ersten 15 Minuten entscheiden, meinte RB-Coach Domenico Tedesco vor dem Anpfiff. Schließlich seinen 180 Minuten Zeit. Doch was seine Jungs dann in Halbzeit eins boten war für den Geschmack des gebürtigen Italieners dann vielleicht doch etwas zu geruhsam. Denn das Spiel in der Red Bull Arena machten die Gäste aus der Lombardei, die munter nach vorn agierten. Vor allem Luis Muriel bekamen die Hausherren nicht in den Griff. Der Atalanta-Stürmer war es auch, der in der 17. Minute erst Lukas Klostermann verlud und dann die Führung für sein Team herausschoss. Die Gastgeber suchten ihr Heil in Umschaltmomenten. Da nahmen sie dann zwar tatsächlich im Handumdrehen Tempo auf. Allerdings fehlte die in Dortmund noch vorhandene Genauigkeit beim Kontern. Pässe ins Leere oder mitten ins Getümmel häuften sich unschön. Als es dann doch einmal klappte - Konrad Laimer zog urplötzlich an, gab den Ball in die Mitte, wo André Silva abzog - knallte das Leder an den Pfosten. Es war die beste, im Grunde die einzige RB-Chance, in Halbzeit eins.

DURCHKLICKEN: Das sehen die Noten für die RB-Elf aus So bewertet LVZ-Chefreporter Guido Schäfer die Leistung der RB-Elf im Viertelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo: ©