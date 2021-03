RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:1-Unentschieden gegen Eintracht Frankfurt

Leipzig. Da war deutlich mehr drin für RB Leipzig ! Trotz 1:0-Führung und deutlicher Chancenvorteile reichte es für d as Team von Julian Nagelsmann am Sonntagnachmittag nur zu einem 1:1-Unentschieden (0:0) gegen Eintracht Frankfurt . Damit gaben die Messestädter nach sechs Erfolgen in Serie in der Bundesliga erstmals wieder Punkte ab. Der Abstand auf Tabellen führer und Titelverteidiger Bayern München beträgt nun bereits vier Zähler.

Das Anfangsfeuer der Hausherren dauerte gut 20 Minuten. In diesen Zeitraum fiel ein Alleingang von Justin Kluivert, der die Hausherren hätte in Führung schießen müssen, aber an Kevin Trapp scheiterte (7.). Willi Orban überwand den Frankfurter Keeper zwar, stand zuvor aber im Abseits (14.). RB machte viel Druck, Frankfurt verteidigte eng. Die Zweikämpfe waren intensiv, die Partie häufig unterbrochen. Leipzigs Abwehrchef Dayot Upamecano griff sich nach 28 Minuten an den rechten Oberschenkel, musste vom Feld. Für ihn kam Lukas Klostermann. Die Partie verflachte in der Folge, der Anfangsschwung der Hausherren war verpufft. In die Kabinen ging es torlos.