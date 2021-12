RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 1:2 beim 1. FC Union Berlin

Berlin. Auf diese Serie kann RB Leipzig alles andere als stolz sein. Der Vizemeister der Vorsaison bleibt in der laufenden Spielzeit weiter ohne Auswärtserfolg, kassierte in der Auftaktpartie des 14. Bundesliga-Spieltags nach einer erneut bemerkenswert schwachen Leistung eine 1:2-Niederlage (1:1) beim 1. FC Union Berlin . Während die Köpenicker durch den Dreier auf Tabellenplatz vier vorrücken, können die Sachsen je nachdem, wie sich die Konkurrenz am Wochenende anstellt, bis auf Rang 13 abrutschen. Überdies ist das Ziel von 30 Punkten zur Winterpause nun nicht mehr zu erreichen.

Ohne Cheftrainer Jesse Marsch und Co Achim Beierlorzer lag die Verantwortung am Freitagabend beim zweiten Assistenten Marco Kurth. Der schickte, in Absprache mit seinen Kollegen, eine auf mehreren Positionen veränderte Elf auf den Rasen. Kapitän Peter Gulacsi kehrte ins Tor zurück. Kevin Kampl und Emil Forsberg blieben ebenso auf der Bank wie Brian Brobbey. Tyler Adams, Dominik Szoboszlai und Benjamin Henrichs rückten in die Startelf.