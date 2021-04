RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 2:0-Erfolg gegen den VfB Stuttgart

Leipzig. Rechtzeitig vor dem Halbfinale des DFB-Pokals ist RB Leipzig auf die Siegerstraße zurückgekehrt, wenn auch mit den bekannten Problemen in Sachen Effizienz. In einer mehr als einseitigen Partie setzte sich der Bundesliga -Zweite am Sonntag 2:0 (0:0) gegen den fast 80 Minuten lang in Unterzahl kämpfenden VfB Stuttgart durch. Das Ergebnis hatte gleich zwei Konsequenzen: Zum Einen verhinderte die Nagelsmann-Elf, dass der FC Bayern München auf dem heimischen Sofa die Meisterkorken knallen lassen konnte. Zum Anderen ist den Messestädtern bei noch drei ausstehenden Begegnungen und neun Punkten Vorsprung sowie der besseren Tordifferenz gegenüber Borussia Dortmund die Champions-League -Teilnahme nur noch theoretisch zu nehmen.

RB begann mit hohem Tempo. Einen Spielverlauf wie in Köln sollte es nach Möglichkeit nicht noch einmal geben. Stuttgart dezimierte sich früh selbst. Nach einer harten Attacke von Naouirou Ahamada gegen Amadou Haidara eilte Schiri Deniz Aytekin zum Bildschirm und entschied: Platzverweis. Da waren erst 13 Minute gespielt. Leipzig intensivierte seinen Sturmlauf in der Folge und sah sich doch in einer kölnartigen Situation. Chancen vergaben unter anderem Christopher Nkunku , Ibrahima Konaté und Tyler Adams . Der VfB fand ausschließlich in der Defensive statt. Zur Pause standen 10:0 Torschüsse zu Buche, 69,1 Prozent Ballbesitz zu Gunsten der Hausherren, 356:162 Pässe, aber eben ein 0:0 auf der Anzeigetafel. Zu wenig für die Ansprüche der Sachsen.

Julian Nagelsmann wechselte zur Pause, allerdings nicht im Angriff, sondern in der Verteidigung. Für Konaté kam Dayot Upamecano. Das 1:0 21 Sekunden nach Wiederanpfiff erzielte allerdings nicht der Franzose, sondern Haidara, der eine punktgenaue Flanke von Dani Olmo per Kopf unhaltbar ins lange Eck wuchtete. Die Partie blieb einseitig. In der 63. Minute lag das zweite Tor in der Luft. Zunächst zog Angelino aus etwa 18 Metern ab. Gregor Kobel klärte in Richtung Olmo, der einschieben musste, statt dessen aber den Keeper anschoss. Danach war Schluss für Nkunku und Lukas Klostermann. Es kamen Nordi Mukiele und Emil Forsberg. Der Schwede stand auch gleich im Mittelpunkt, als ihn Konstantinos Mavropanos im Strafraum von den Beinen holte. Forsberg trat selbst zum Elfmeter an - 2:0 (67.). In der Folge reduzierten die Hausherren das Tempo, ohne dass sich an ihrer Dominanz etwas änderte. Der VfB gab bis in die Schlussphase hinein keinen einzigen Torschuss ab.