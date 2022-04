RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 2:0 in Bergamo

Bergamo. Der historische Schritt ist geschafft! RB Leipzig steht zum ersten Mal in seiner noch jungen Geschichte im Halbfinale der Europa League. Der Bundesligist setzte sich am Donnerstagabend in einem intensiven und zum Ende hin immer hitziger geführten Spiel bei Atalanta Bergamo mit 2:0 (1:0) durch. Nach dem 1:1 im ersten Duell vor einer Woche reichte das zum Einzug in die Runde der letzten Vier. Dort treffen die Sachsen auf die Glasgow Rangers oder Sporting Braga Hinspiel (0:1). Beide Teams treffen ab 21 Uhr am Abend aufeinander. Anzeige

Domenico Tedesco veränderte die Startelf im Vergleich zum Hinspiel vor einer Woche nur auf einer Position. Statt Lukas Klostermann begann Mohamed Simakan in der Dreierkette. Die hatte nach dem Anpfiff zunächst einen knapp zehnminütigen Sturmlauf der Hausherren zu überstehen. Atalanta machte Druck, Davide Zappacosta vergab die erste Chance der Partie aus spitzem Winkel (6.). Danach bekam RB allmählich mehr Zugriff, mehr Ballbesitz und schaltete immer mal wieder blitzschnell um. In der 18. Minute erlief sich Konrad Laimer einen langen Ball, spurtete mit dem Leder am Fuß unnachahmlich in den Strafraum, passte zu Christopher Nkunku - und die Leipziger führten 1:0. Mit dem Vorteil im Rücken standen die Sachsen defensiv sicher, stellten die Hausherren unaufgeregt zu, verhinderten immer wieder Anspiele auf Bergamos einzige Spitze, Duvan Zapata. Gefährlich blieb auch Ruslan Malinovskyi, der es immer wieder aus der Distanz versuchte. Gänzlich zufrieden sein, konnte RB dennoch nicht. "Wir müssen die Bälle vorn besser halten", meinte Leipzigs Technischer Direktor, Christopher Vivell, in der Pause.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik LVZ-Chefreporter Guido Schäfer war in Bergamo live vor Ort und hat sich die Leistung der RB-Elf genau angeschaut. ©