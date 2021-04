RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 2:1-Sieg beim SV Werder Bremen

Bremen. Sie brauchten den ganz langen Atem und fanden ihn. RB Leipzig steht zum zweiten Mal in seiner Geschichte im Finale des DFB-Pokals, mühte sich beim SV Werder Bremen zu einem 2:1 n.V. (0:0, 1:1). In der regulären Spielzeit waren die Sachsen zwar über weite Strecken spürbar überlegen und die Einzigen, die offensiv etwas zum Geschehen beitrugen, trafen aber mehrfach das Aluminium statt ins Tor. Erst Hee-chan Hwang und Emil Forsberg machten es besser. Anzeige

Mit Alexander Sörloth im Angriff (er hatte zuletzt in Bremen doppelt getroffen) ließ der scheidenden RB-Trainer beginnen. Seine Jungs begannen mit Feuer. Der Norweger sorgte für das erste Achtungszeichen, stieg in der 4. Minute nach Flanke von Angelino zum Kopfball hoch. Aber Jiri Pavlenka machte sich ganz lang, verhinderte die Führung. Nach rund 20 Minuten ebbte die Leipziger Offensive spürbar ab. Die Messestädter ließen sich nun zunehmend in Zweikämpfe und kleine Nickligkeiten verwickeln. Das hemmte den Spielfluss. Die Intensität nahm zu. Aufreger dann kurz vor der Pause: Nach einem Zweikampf zwischen Nordi Mukiele und Davie Selke entschied der gewohnt souveräne Manuel Gräfe auf Elfmeter. Selke feierte sich, als hätte er soeben das Siegtor erzählt. Aber VAR Bibiana Steinhaus-Webb funkte dazwischen. Gräfe ging zum Bildschirm, schaute sich die Szene noch einmal an und korrigierte sich dann: kein Strafstoß. So ging es mit 0:0 in die Pause.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: Früh gegen Sargent gefordert, hat danach Glück, dass Sargents nächste Chance hauchzart am Tor vorbei geht. Im zweiten Durchgang ohne Aufgaben. Beim 1:1 irgendwie zwischen Baum und Borke. Note: 3 ©

Nagelsmann wechselte zu Wiederbeginn, brachte Christopher Nkunku für den gelb-vorbelasteten Amadou Haidara. RB war nun besser unterwegs, hatte etwas mehr Platz, konnte besser kombinieren. Mukiele traf in der 52. Minute von rechts nur den Pfosten. Kurze Zeit später zirkelte Angelino einen Freistoß über den Kasten. In der 64. Minute köpfte Willi Orban den Ball nach Hereingabe von Nkunku an die Unterkante der Latte. Für die nächste Chance sorgte Nkunku, dessen Schuss auch nur am Aluminium landete. In der 89. Minute durfte Hee-chan Hwang ran, ein schneller Mann für die entscheidende Phase.