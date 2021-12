RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 2:1-Sieg gegen ManCity

Achim Beierlorzer hatte sich für eine Startelf unter dem Motto "Back for good" entschieden, bot von Beginn am Emil Forsberg und Kevin Kampl auf. Wie im Vorfeld angekündigt, setzte der Interimscoach nicht auf reine Balljagd und vor allem auf eine kompakte Defensivleistung. Die Leipziger bemühten sich, die Räume zwischen den Ketten klein zu halten, Angriffe von Manchester früh zu unterbinden. Auffällig: Das was zuletzt in der Bundesliga fehlte, das gemeinsame Verteidigen, die Arbeit füreinander, sie war vorhanden. Und führte zu einer durchaus ansprechenden Vorstellung. Auch der Spielvortrag nach vorn konnte sich sehen lassen, auch wenn er bis zum Tor von Dominik Szoboszlai nach tollem Pass von Konrad Laimer (24.) noch an fehlender Endkonsequenz litt. Chancen für beide Teams gab es bis zur Pause noch mehrere. So knallte Phil Foden den Ball an den Pfosten. Keeper Peter Gulacsi war zuvor noch mit den Fingerspitzen dran. Bei RB hätte André Silva per Kopf erhöhen können.