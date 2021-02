RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 2:1-Zittersieg gegen Augsburg

Schön anzusehen waren die Partien gegen den FCA bisher selten. Genau so begann auch die Begegnung am Freitagabend. Das lag aber nicht an den Gästen, die sich in der ersten Halbzeit keine echte Torchance herausarbeiteten, auch defensiv nicht sonderlich glänzten und eher mit Robustheit auffielen. Dennoch taten sich die Hausherren schwer. Die Pässe im letzten Drittel blieben unpräzise, die Laufwege passten nicht wie gewohnt. Ein Freistoß von Christopher Nkunku, ein abgeblockter Schuss des Franzosen und eine Gelegenheit von Dani Olmo, das war es an verheißungsvolleren Leipziger Offensivaktionen. Der Spanier war emsig und so voller Selbstvertrauen, dass er sich nach dem Elfmeterpfiff von Schiri Felix Zwayer den Ball schnappte - und verschoss. Pech für Augsburgs Keeper Rafal Gikiewicz: Dem Unparteiischen war aufgefallen, dass er die Linie zu früh verlassen hatte. Die Wiederholung saß dann, 1:0 (38.). Nun war RB am Drücker und legte nach: Nkunku erhöhte noch vor der Pause auf 2:0.