RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 2:2 gegen Paris

Leipzig. RB Leipzig ist raus aus der Champions League. Der Bundesligist holte am Mittwochabend beim 2:2 (1:2) gegen Paris Saint-Germain im vierten Gruppenspiel zwar den ersten Punkt, kann die K.o.-Runde der Königsklasse aber dennoch auch theoretisch nicht mehr erreichen. Mit einem Überwintern in der Europa League wird es angesichts des letzten Platzes in Gruppe A bei nur noch zwei ausstehenden Partien ebenfalls mehr als knapp.

Eine der Schlüsselszenen der Partie gab es bereits nach zehn Minuten. Da entschied Schiri Andreas Ekberg nach Foul von Danilo an André Silva korrekt auf Elfmeter. Der Portugiese trat selbst an - und vergab. es hätte das 2:0 für die Hausherren sein müssen. Zuvor hatte bereits Christopher Nkunku nach Silva-Vorlage das 1:0 gemacht (7.). Und der Stürmer selbst hatte nach 15 Sekunden auch schon eine Chance, allerdings begünstigt von Gewurschtel in der Pariser Abwehr.

PSG tat erst einmal nicht viel, ließ sich zwischenzeitlich von den Hausherren komplett in die eigene Hälfte drücken. Aber: Wie schon im Hinspiel zeigten die Franzosen bei Fehlern der Leipziger ihre individuelle Klasse. Und Fehler passierten. Vor dem 1:1 war Kylian Mbappé seinem Bewacher dank hoher Endgeschwindigkeit entwischt. Georginio Wijnaldum bedankte sich (21.). Er war es auch, der das 1:2 köpfte, nachdem er zuvor von Marquinhos ebenfalls per Kopf bedient worden war. Für RB war der Pausenstand so gesehen besonders bitter, denn der Spielvortrag der Gastgeber war sehenswert.