RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 2:2 gegen Real Sociedad

Leipzig. Die Chance auf das Erreichen des Achtelfinales in der Europa League ist nach wie vor da. Denn RB Leipzig trennte sich am Donnerstagabend im ersten Teil des Playoff-Duells 2:2 (1:1) von Real Sociedad San Sebastian. Die Spanier, in der heimischen Liga mit schlechter Chancenverwertung unterwegs, zeigten sich effizient, machten offensiv wenig für die Partie, gingen aber dennoch zweimal in Führung. RB machte aus dem vorhandenen eigenen Ballbesitz zu wenig, kämpfte sich aber zweimal mit viel Energie zurück ins Spiel. Anzeige

Domenico Tedesco änderte seine Startformation im Vergleich zum Sieg gegen den 1. FC Köln auf drei Positionen. Für den erkälteten Willi Orban rückte Mohamed Simakan in die Dreierkette. Statt Benjamin Henrichs und Amadou Haidara vertraute der Coach auf Tyler Adams und Kevin Kampl. RB war zunächst nicht ausreichend präsent, leistete sich beim Versuch, den Ball in den eigenen Reihen zu halten einige eklatante Patzer. Das 0:1 durch Robin Le Normand (8.). resultierte dann aber nicht aus einem solchen, sondern aus einer falschen Zuordnung bei einer Ecke der Spanier. Die Hausherren erlangten erst allmählich die Spielkontrolle, belohnten sich nach 30 Minuten mit dem 1:1. Christopher Nkunku traf nach Flanke von Angelino per Kopf. Es war die erste echte Torchance der Leipziger, die sich damit zum wiederholten Mal überraschend effizient zeigten. Mit dem Unentschieden ging es in die Kabinen. Wie zuletzt häufiger fehlte es RB am letzten und entscheidenden Pass in die Spitze. Allerdings verteidigte Real Sociedad tief und vor allem kompakt, stand teilweise mit sechs Mann in der letzten Kette.

DURCHKLICKEN: Diese Noten gibt's für die Leistung der RB-Elf LVZ-Chefreporter Guido Schäfer hat die Leistung der RB-Elf unter die Lupe genommen. So sieht seine Einzelkritik aus. ©