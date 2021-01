RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 2:2-Unentschieden beim VfL Wolfsburg

Wolfsburg. RB Leipzigs Griff nach der Tabellenführung ist zum zweiten Mal in Folge verpufft. Beim VfL Wolfsburg konnten sich die Sachsen am Samstag nicht durchsetzen. Die Kontrahenten trennten sich nach einem in jeder Hinsicht intensiven Schlagabtausch 2:2 (1:2). Zwischenzeitlich sah es so aus, als würde die Nagelsmann-Elf den Anschluss verlieren. Allerdings arbeitete sich der Tabellenzweite in Halbzeit zwei zurück ins Spiel und hätte aufgrund der Chancenverteilung eigentlich gewinnen müssen. Anzeige

Der Auftakt war vielversprechend. Hohes Leipziger Tempo, reichlich Aggressivität - und die Führung. Die erste Chance saß direkt. Amadou Haidara schickte Emil Forsberg auf die Reise, der sah Nordi Mukiele und schon stand es 1:0 (4.). Eine Viertelstunde ging es noch solide weiter mit reichlich RB-Ballbesitz. Was dann passierte: unklar. Wout Weghorst glich per Kopf aus (23.). Die Messestädter verloren in der Folge völlig den Zugriff. An Kevin Kampl und Marcel Sabitzer im Mittelfeld lief die Partie völlig vorbei, während die Wölfe nun ihrerseits mit reichlich Tempo und starkem Pressing das Geschehen diktierten. Auch körperlich kauften sie den Bullen den Schneid ab. Der zweite Treffer durch Renato Steffen (35.) war die logische Folge, auch wenn Willi Orban den Ball zuvor abgefälscht und so unhaltbar gemacht hatte. RB-Coach Julian Nagelsmann trat den Weg in die Kabine zur Pause im Dauerlauf an. Sein Gesprächsbedarf war offenbar hoch.

DURCHKLICKEN: Guido Schäfers Noten für die RB-Elf (1) Peter Gulacsi: Bei den Gegentoren chancenlos, steht bei eisigen Temperaturen seinen Schnee-Mann. Note: 3 ©