RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 3:0-Erfolg gegen den VfL Bochum

Leipzig. RB Leipzig sucht weiter seine Spielidee. Erst dank einer starken Schlussoffensive kam das Team von Trainer Jesse Marsch am Samstagabend im Bundesliga-Premierenduell mit Aufsteiger VfL Bochum zu einem mühsamen 3:0 (0:0)-Arbeitssieg. André Silva (69. Minute) köpfte 36 Sekunden nach seiner Einwechslung vor 25 598 Zuschauern in der Red Bull-Arena zur Führung ein, ehe Christopher Nkunku (73./78.) per Doppelpack erhöhte. Der Vizemeister hat nach dem siebten Spieltag mit zehn Zählern Anschluss zu den Europapokalplätzen, läuft seinen Ambitionen aber weiter hinterher.

