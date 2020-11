RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 3:0 gegen Freiburg

Leipzig. Auch wenn ihnen am Ende die Kräfte schwanden: RB Leipzig verabschiedet sich mit einem Sieg in die Länderspielpause. Gegen den SC Freiburg setzen sich die Messestädter am Samstagnachmittag 3:0 (1:0) durch. Schreck vor dem Anpfiff: Der eigentlich vorgesehene Marcel Halstenberg signalisiert beim Aufwärmen: Es geht doch nicht. Angelino, der ein wenig Pause bekommen sollte, muss ran. Anzeige

Die erste Hälfte: eine überlegene Vorstellung der Hausherren. Nach rund 15 Minuten köpft Willi Orban ans Aluminium. Dort landet auch der Schuss von Emil Forsberg kurz darauf. RB agiert kontrolliert, sucht zielgerichtet sich bietende Räume, bleibt aufmerksam. Und belohnt sich in der 26. Minute. Nordi Mukiele köpft vors Tor, wo der lange Ibrahima Konaté den Ball in die Maschen zirkelt - die hoch verdiente Führung. Danach Doppelchance: Aber weder Yussuf Poulsen noch Forsberg können erhöhen. Auch der tolle Schuss von Kevin Kampl kurz vor der Pause streicht knapp am Kasten vorbei. Einziger Vorwurf an die Roten Bullen zur Halbzeit: zu wenige Treffer.

DURCHKLICKEN: Guido Schäfers Noten für die RB-Elf (1) Peter Gulacsi: Bekommt in der ersten Halbzeit keinen Ball aufs Tor. Hält danach einen Höfler-Kopfball mit Klasse und Routine. Note: 2 ©