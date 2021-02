RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 3:0-Sieg bei Hertha BSC

Die Nagelsmann-Elf hätte nach fünf Minuten in Führung gehen können. Aber der erstmals in der Bundesliga in der Startelf stehend Hee-chan Hwang verzog aus aussichtsreicher Position. In der Folge entwickelte sich eine beiderseits kampfbetonte Partie, die RB zwar kontrollierte, aber einmal mehr die Präzision im letzten Drittel vermissen ließ. Hertha stand kompakt, versuchte offensiv über Matheus Cunha Akzente zu setzen. Aber der Brasilianer blieb glücklos und wirkte zusehends gefrustet. Die beste Berliner Szene hatte Dodi Lukebakio, dessen Treffer nur durch den beherzten Einsatz von Lukas Klostermann verhindert wurde (22.). Dass Leipzig dann doch zur Führung kam, war Kapitän Sabitzer zu verdanken. Der Österreicher zirkelte einen Fernschuss aus gut 30 Metern ins Tor von Rune Jarstein (28.). Dabei blieb es zunächst