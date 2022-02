RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 3:1-Erfolg gegen Köln

Leipzig. Ein erstes (kleines) Zwischenziel ist geschafft. RB Leipzig steht zum ersten Mal in der laufenden Saison auf einem Champions-League -Platz, wenn auch wohl nur über Nacht. Die Sachsen feierten am Freitagabend vor 15.000 Fans einen völlig verdienten 3:1-Sieg (1:0) gegen den 1. FC Köln . Mit dem Dreier zogen die Gastgeber an den Geißböcken, Freiburg und Union Berlin vorbei, schoben sich auf Rang vier. Die Konkurrenten haben aber am Samstag und Sonntag ihrerseits die Möglichkeit zu punkten und RB wieder zu überflügeln.

Coach Domenico Tedesco hatte seine Startelf im Vergleich zum 2:3 beim FC Bayern München in der Vorwoche auf zwei Positionen verändert. Amadou Haidara und Benjamin Henrichs rückten in die Formation, Nordi Mukiele und Kevin Kampl blieben draußen. Auf Seiten des FC stürmte Sebastian Andersson für den erkrankten Anthony Modeste. Außerdem rückten Ondrej Duda und Ellyes Skhiri für Mark Uth und Dejan Ljubicic ins Team. Die Gäste machten, was Benno Schmitz imSPORTBUZZER-Interview angekündigt hatte. Sie versteckten sich nicht, waren um spielerische Lösungen bemüht. Die Hausherren ihrerseits agierten aufmerksam, stellten den Kölnern die Passwege zu. Offensivaktionen waren beiderseits lange Mangelware. Bei RB fehlte es zunächst trotz reichlich Ballbesitz an der letzten Konsequenz im Spielaufbau. In der 23. Minute hätte Christopher Nkunku das erste Mal abschließen können, doch statt es nach Pass von Angelino selbst zu probieren entschied sich der Franzose, den Ball noch einmal querzulegen. Ein Fehler. Den bügelte er wenig später aus. Nach Foul von Timo Hübers an Dani Olmo entschied Schiri Florian Badstübner auf Freistoß. Der Spanier wollte selbst ran, überließ das Leder aber nach kurzer Diskussion dann seinem Kollegen. Eine goldene Entscheidung. Denn Nkunku schlenzte den Ball aus rund 18 Metern über die Mauer direkt in die Maschen - 1:0 (25). Weil es die Tedesco-Elf auch in der Folge nicht ausreichend konzentriert zu Ende spielte, war das auch der Halbzeitstand.