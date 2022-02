RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 3:1-Sieg bei Real Sociedad

San Sebastian. Es ist geschafft! Nach einem 2:2 im Hinspiel hat RB Leipzig am Donnerstagabend das Playoff-Rückspiel in der Europa League 3:1 (1:0) bei Real Sociedad San Sebastian gewonnen - und zwar hochverdient. Auch wenn die Sachsen in der Schlussphase noch einmal zittern mussten, legten sie über die größten Teile der Begegnung einen starken und souveränen Auftritt hin, stehen nun im Achtelfinale des Wettbewerbs. Welcher Gegner dort auf den Bundesligisten wartet, entscheidet sich am Freitag. Dann werden die Paarungen der Runde der letzten 16 ausgelost. Anzeige

Auf zwei Positionen verändert - Tyler Adams und Angelino blieben draußen, Benjamin Henrichs und Willi Orban rückten ins Team - startete RB in die Partie. Und übernahm von Anpfiff weg mit viel Ballbesitz die Kontrolle. Eine frühe Führung war gleich mehrfach drin, aber Lukas Klostermann (3.) und Kevin Kampl (11.) scheiterten. Von den Gastgebern kam offensiv nichts. Die Leipziger pressten sehenswert, Real Sociedad verteidigte engagiert, machte die Räume eng. Unsicherheitsfaktor bei den Hausherren war ausgerechnet Keeper Mathew Ryan, der mehrfach wackelte, einmal außerhalb des Strafraums klärte (es gab Freistoß) und schließlich Christopher Nkunku von den Beinen holte (37.). Zum fälligen Strafstoß trat - etwas unverständlich - André Silva an. Der Portugiese vergab - konnte sich aber bei Orban bedanken, der mit reichlich Geschwindigkeit angerauscht kam und den Nachschuss in die Maschen setzte (39.). RB führte 1:0, und das nach einer überlegen geführten ersten Hälfte völlig verdient, wenn auch zu niedrig.

