RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 3:6 bei ManCity

Manchester.RB Leipzig kehrt mit leeren Händen vom ersten Auswärtsauftritt in der Champions League zurück. Bei Manchester City kassierte der Bundesligist am Mittwochabend trotz einer beherzten Vorstellung eine 3.6-Niederlage (1:3). Für die Sachsen war es wettbewerbsübergreifend die dritte Pleite in Folge. Beim englischen Meister, der mit angezogener Handbremse agierte, verteilte RB reichlich unnötige Geschenke, unter anderem in Form eines Eigentors und eines Handelfmeters, und agierte streckenweise erschreckend blauäugig.

