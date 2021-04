RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 4:1-Sieg beim SV Werder Bremen

Bremen. Diese Auswärtsfahrt hat sich gelohnt für RB Leipzig. Der Bundesliga-Zweite, der in der Vorwoche seine Meisterschaftsträume hatte begraben müssen, zeigte sich am Samstag bestens aufgelegt. Beim SV Werder Bremen bewiesen die Sachsen, dass sie es auch effizient können. Von drei Schüssen auf's Tor in den ersten 45 Minuten waren drei drin. Alexander Sörloth traf doppelt. In der Endabrechnung stand ein nie gefährdetes 4:1 (3:0) zu Buche. Für die RB-Profis, die in knapp drei Wochen im DFB-Pokal-Halbfinale erneut an die Weser reisen, dürfte die Partie reichlich positive Erkenntnisse gebracht haben. Anzeige

Coach Julian Nagelsmann entschied sich gleich für zwei etatmäßige Stürmer, schickte neben dem Norweger auch Justin Kluivert auf den Platz. In der Abwehr kehrte Marcel Halstenberg zurück. Die Sachsen begannen druckvoll, ließen den Hausherren zunächst wenig Raum. Die verlegten sich zunächst auf die Defensive, warteten auf Konter. Die erste Chance der Partie gehörte Kluivert, der nach Flanke von Christopher Nkunku abzog und aus 13 Metern nur das Außennetz traf (10.). Dani Olmo machte es besser, nutzte die zweite RB-Chance zur 1:0-Führung nach tollem Pass von Kevin Kampl (23.). Nun wachte Werder auf. Marco Friedl bediente Davie Selke, dessen Kopfball knapp am linken Pfosten vorbeistrich. Es blieb ein Strohfeuer. Denn Leipzig zeigte sich ungewohnt effizient. Nkunku bediente Sörloth, der unbewacht auf Höhe des Elfmeterpunktes lauerte und auf 2:0 erhöhte (32.). Halstenbergs vermeintliches 3:0 zählte berechtigt nicht - abseits. Aber es gab ja noch den "King of the North". Noch vor der Pause war Sörloth nach Zuspiel von Willi Orban erneut zur Stelle, sein erster Doppelpack im RB-Trikot (41.).

