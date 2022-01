RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 4:1-Sieg gegen den 1. FSV Mainz 05

Leipzig. RB Leipzig hat seine große Aufholjagd in der Fußball-Bundesliga mit einem letztlich souveränen Sieg gegen den FSV Mainz 05 gestartet. Der am Ende der Hinrunde auf Platz zehn abgestürzte Vizemeister gewann am Samstag 4:1 (1:0) gegen den vor allem in der zweiten Halbzeit hilflosen FSV. André Silva (21. Minute/Handelfmeter/61.) traf doppelt, Dominik Szoboszlai (47.) und Christopher Nkunku (58.) je einmal. Jae Sung Lee (57.) gab den Gästen kurz Hoffnung, die aufgrund einer Roten Karte gegen Alexander Hack lange in Unterzahl spielen mussten.

