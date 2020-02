RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 5:0-Kantersieg beim FC Schalke 04

Die Nagelsmann-Elf war vom Anpfiff weg in Richtung Sieg unterwegs, dominierte die Partie streckenweise nach Belieben. Die Schalker Gastgeber hatten eine hochkarätige Chance in Halbzeit zwei, blieben ansonsten auf eigenem Rasen aber ungewohnt harmlos. Zuvor waren sie in zehn Partien daheim ungeschlagen geblieben.