RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 5:0-Kantersieg in Brügge

Brügge. Was für eine Abend für RB Leipzig ! Die Rumpftruppe um Ersatz-Kapitän Kevin Kampl legte im entscheidenden Champions-League -Gruppenspiel bei Club Brügge vor allem in der ersten Hälfte einen nahezu fabelhaften Auftritt hin und holte sich einen überzeugenden 5:0-Erfolg (4:0) , der durchaus auch hätte höher ausfallen können. Mit dem Sieg sichert sich der deutsche Vizemeister auch den direkten Vergleich gegen die Belgier, hat im Kampf um das Überwintern in der Europa Leagu e nun wieder beste Chancen.

Was die verbliebene RB-Elf dann allerdings in Halbzeit eins in Brügge auf den Rasen brachte, ließ beim Einen oder Anderen wahrscheinlich die Kinnlade herunterklappen. Der Bundesligist agierte wie aus einem Guss - aggressiv, hungrig, laufbereit, intensiv in den Zweikämpfen, dominierend auch in den Duellen um den zweiten Ball. Die Hausherren waren schlicht ohne Chance. Und so fielen die Leipziger Tore denn auch in Serie. Christopher Nkunku machte nach Vorarbeit von André Silva den Anfang (12.), Emil Forsberg legte nach Foul an Brian Brobbey vom Punkt nach (17.). Silva köpfte das 3:0 nach toller Flanke von Angelino (27.) und Forsberg setzte mit dem Pausenpfiff einen satten Schuss knapp neben den linken Pfosten ins Netz.

