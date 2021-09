RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum 6:0 gegen Hertha BSC Berlin

Leipzig. Der Lieblingsgegner kam gerade recht: RB Leipzig hat mit Hertha BSC wie gewohnt keine Probleme gehabt und den ersten Schritt zur Korrektur des Fehlstarts in der Fußball-Bundesliga gemacht. Der Vizemeister besiegte den Hauptstadt-Club am Samstag mit 6:0 (3:0) und holte damit im sechsten Spiel endlich den zweiten Sieg. Vor dem richtungsweisenden Spiel in der Champions League am Dienstag gegen den FC Brügge hat Trainer Jesse Marsch nun etwas mehr Ruhe.

