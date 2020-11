RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum Comeback-Sieg gegen Paris

ES GEHT DOCH! RB Leipzig hat sich gegen Paris Saint-Germain drei ganz wichtige Champions-League-Punkte erkämpft. 2:1 (1:1) gewannen die Messestädter am Mittwochabend nach einer deutlichen Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit und revanchierten sich so erfolgreich für die 0:3-Niederlage im Halbfinale der Vorsaison. Mit dem Sieg rückt RB auf Platz zwei der Gruppe H vor. Anzeige

Leipzigs Beginn war rabenschwarz. Nach anfänglichem Spiel auf Augenhöhe verliert Dayot Upamecano in der sechsten Minute den Ball. Angel Di Maria greift gern zu - 0:1. Die doppelte Großchance für RB unmittelbar im Anschluss bleibt ungenutzt. Und es geht wenig positiv weiter. In der 15. Minute zeigt Schiri Szymon Marciniak auf den Punkt, Elfmeter für Paris. Denn Upamecano bekommt einen Schuss von Moise Kean an die ausgestreckte Hand. Di Maria macht sich bereit. Und Peter Gulacsi? Der hält den Ball und seine Mannschaft im Spiel. RB braucht danach lange, um wieder Fahrt aufzunehmen, hat kaum Gelegenheiten. Eine Kombination von Emil Forsberg über Angelino zu Christopher Nkunku kurz vor der Pause bringt schließlich den Brustlöser: 1:1.

