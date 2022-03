RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum deutlichen 6:1 in Fürth

Fürth. Nach 70 Minuten sangen die mitgereisten Fans: "Oh wie ist das schön!" RB Leipzig ist zurück auf Platz vier, und wie. Mit einem fulminanten 6:1-Sieg (4:1) bei der SpVgg Greuther Fürth zogen die Sachsen am Sonntag in der Bundesliga-Tabelle an der Konkurrenz aus Hoffenheim und Freiburg vorbei. Durch die 0:1-Niederlage der Leverkusener gegen Köln verkürzte der Vizemeister der Vorsaison zudem den Abstand auf Bayer 04 auf nur noch einen Zähler. Anzeige

RB-Coach Domenico Tedesco hatte seine personellen Pläne kurzfristig ändern müssen. Dani Omo blieb mit Erkältung daheim. Für ihn begann Emil Forsberg. Lukas Klostermann meldete nach dem Aufwärmen leichte muskuläre Probleme. Also rückte Josko Gvardiol, eigentlich nur für die Bank vorgesehen, in die Startelf. Mohamed Simakan wechselte von der linken auf die rechte Abwehrseite. Die Abwehr stand auch direkt im Mittelpunkt. Denn beim ersten Angriff der Kleeblätter ließ die sich von einem Pass in die Tiefe düpieren. Jamie Leweling sagte Danke - 0:1. Da waren gerade vier Minuten gespielt. Leipzig schüttelte sich kurz, spulte dann das bewährte Programm ab, vor allem über Links wurde es schnell gefährlich. Angelino zeigte sich in Flanken-Laune. Eine davon landete nach einer guten Viertelstunde butterweich auf André Silvas Kopf - der Ausgleich. RB übernahm nun die Kontrolle, die Hausherren blieben aber gefährlich. Zwei Fernschüsse von Branimir Hrgota und Paul Seguin fanden den Weg ins Tor nicht. Ganz anders die Tedesco-Elf. Die schraubte das Ergebnis bis zur Pause auf 4:1. Forsberg, Konrad Laimer und Benjamin Henrichs trafen.

(1) Peter Gulacsi: Sieht beim 0:1 älter aus als er ist. Hat danach nicht mehr viel zu tun, ist blickig bei einem zu kurzen Simakan-Rückpass. Note 3.