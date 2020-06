RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum enttäuschenden 1:1 gegen den SC Paderborn

Nach ausgeglichenem Beginn hatte RB immer mehr die Kontrolle übernommen. Patrik Schick sorgte in der 27. Minute nach Vorarbeit von Timo Werner für das 1:0. Soweit so gut. Weniger optimal war dann allerdings, dass Dayot Upamecano noch vor der Pause die Gelb-Rote Karte kassierte - nach zwei selbst verschuldeten und durchaus vermeidbaren Situationen. Mit dieser Hypothek ging es in die zweite Hälfte. Paderborn biss, entwickelte Chancen. Lukas Klostermann klärte in der 51. Minute kurz vor der Torlinie. Auf der anderen Seite vergaben Dani Olmo und Werner beste Möglichkeiten. In der Nachspielzeit kam es dann, wie es kommen musste: Christian Strohdieck traf zum 1:1.