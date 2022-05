RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum Halbfinal-Aus bei den Rangers

Glasgow. Schluss! Aus! Vorbei! RB Leipzigs Traum vom Finale der Europa League endet in Schottland, genauer gesagt im Stadion der Glasgow Rangers. Die feierten einen umjubelten 3:1-Sieg (2:0), machten damit den 1:0-Erfolg des Bundesligisten aus der Vorwoche mehr als wett. Damit sind es "The Gers", die am 18. Mai in Sevilla um die Europa-League-Trophäe kämpfen. RB hat an diesem Abend ungewollt frei. Und das gemessen am Spielverlauf am Donnerstagabend völlig zu Recht. Anzeige

„Alle Spieler, wissen, was uns hier erwartet. Die Fans sind gigantisch hier. Darauf freuen wir uns“, sagte Coach Domenico Tedesco vor dem Anpfiff. Von der Freude, vor allem der Spielfreude der Leipziger war dann aber in den ersten 45 Minuten - mal wieder - nichts zu sehen. Zwar kam das Team ordentlich in die Partie, entwickelten aber erneut wenig Offensivgefahr. Die Rangers dagegen machten, was sie angekündigt hatten. Getragen von den 50.000 Fans, die das Ibrox-Stadium in ein tosendes Tollhaus verwandelten, liefen ihre Gäste hoch an, spielten schnelle Bälle - und gewannen Zweikampf um Zweikampf. Ihre erste Chance brachte die Führung: Kapitän James Tavernier verwertete einen Pass von Ryan Kent (19.). RB versuchte weiterzumachen, kassierte unmittelbar den nächsten Schlag. Glen Kamara nutzte eine Schlafeinlage der Leipziger Defensive, schon stand es 2:0 für die Hausherren (24.). Die Riesenchance auf das 3:0 vergab Joe Aribo (29.). Die Tedesco-Elf hatte zwar beinahe schon ungewohnt reichlich Räume, war aber dennoch irgendwie abgemeldet, wirkte nach diesen Wirkungstreffern zahnlos, produzierte Fehlpass um Fehlpass, ließ sich in Zweikämpfe verwickeln - ohne eine reelle Chance zu haben, diese zu gewinnen. Zur Pause wirkte ein mögliches Finale weit weit weg.

DURCHKLICKEN: Die RB-Elf in der Einzelkritik (1) Peter Gulacsi: Bei den Gegentoren absolut machtlos, ansonsten nicht oft geprüft. Kein schöner Arbeitstag für einen Torhüter. Note 3. ©