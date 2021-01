RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum Kampf-Sieg gegen Union Berlin

Wie schon in Wolfsburg waren auch gegen die Eisernen Torraumszenen erst einmal Mangelware, obwohl Coach Julian Nagelsmann mit Alexander Sörloth mal wieder einen nominellen Stürmer von Beginn an brachte. Am Norweger lag es freilich nicht. Bei RB gab es viel Ballbesitz, Bemühen, Kampf, aber eben keine klugen Pässe nach vorn oder lange Bälle hinter die massive Abwehrkette der Berliner. An der besten Szene der Hausherren in Halbzeit eins hatte Sörloth übrigens entscheidenden Anteil. In der 38. Minute passte er mustergültig auf den völlig freien Christopher Nkunku, der den Ball gänzlich unbedrängt in den Nachthimmel drosch. Ein Schuss auf das Tor wäre das Mindeste gewesen. Eine Möglichkeit gab es auch auf der Gegenseite. Aber Marcus Ingvartsen setzte seinen Konter daneben. Ansonsten agierten die Köpenicker defensiv ultra-aufmerksam, verschoben geschickt. Mit 0:0 ging es in die Pause.