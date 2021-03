RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum klaren 3:0-Sieg gegen den SC Freiburg

Freiburg. Von wegen Angstgegner! Von wegen Freiburg-Fluch! RB Leipzig hat am Samstagnachmittag eindrucksvoll bewiesen, wozu sie im Moment in der Lage sind. Im Breisgau agierten die Messestädter über 90 Minuten hoch überlegen, ließen den Gastgebern zwar zwischenzeitlich etwa Raum, aber doch nie eine Chance. 3:0 (1:0) hieß es am Ende der Partie. Mit dem Sieg sprangen die Leipziger kurzzeitig auf Bundesliga-Platz eins. Rekordmeister Bayern München kann sie mit einem Sieg gegen Borussia Dortmund am Abend aber wieder von der Spitze verdrängen. Anzeige

Die Nagelsmann-Elf zog ein sehr sehenswertes Spiel auf: schöne Flankenwechsel auf den sich immer wieder gut positionierenden Christopher Nkunku, hohes Tempo, viel Aufmerksamkeit, Fleiß. Aber: Mit all dem war am Freiburger Strafraum Schluss. Denn obwohl die Hausherren bis zu dieser Grenze große Probleme hatten, den Sachsen zu folgen, standen sie hier sicher, eng gestaffelt und brachten stets rechtzeitig einen Fuß dazwischen. Den finalen Pass unterbanden die Gastgeber wirkungsvoll. Bis zu 41. Minute. Keeper Florian Müller verschätzte sich, schlug den Ball in Richtung Baptiste Santamaria, obwohl der bereits von Kevin Kampl bedrängt wurde. Kampl nutzte die Unaufmerksamkeit, passt zu Yussuf Poulsen, der zu Nkunku weiterschob. Der Franzose hatte dann keine Mühe mehr zu vollenden. Mit einer Leipziger 1:0-Führung ging es in die Kabinen.

(1) Peter Gulacsi: Der Kapitän heizt seiner Elf vorher ordentlich ein, ist lange beschäftigungslos, aber stets aufmerksam und hält seinen Kasten wieder sauber. Note: 2