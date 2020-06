RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum Last-Minute-K.O. gegen Düsseldorf

Leipzig. Die Champions League muss warten. RB Leipzig kommt gegen Fortuna Düsseldorf nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus, und das trotz 2:0-Führung. Der Ausgleich durch André Hoffmann fiel in der Nachspielzeit. Sie wollten vom Anpfiff weg an ihre Grenzen gehen, aber irgendwie kamen die Hausherren so gar nicht in Schwung. Klar, die vom gebürtigen Altenburger Uwe Rösler taktisch bestens eingestellten Fortunen standen stabil und unnachgiebig. Dennoch: RB fiel schlicht und ergreifend nichts ein. Den ersten Schuss auf's Tor der Gäste gab es in der 34. Minute. Wirklich gefährlich war der aber auch nicht.