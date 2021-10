RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum mühevollen Sieg beim SV Babelsberg

Potsdam. Es war ein hartes Stück Arbeit. Viertligist SV Babelsberg 03 forderte RB Leipzig bis zum letzten Augenblick. Dennoch verließ der deutsche Vizemeister am Dienstagabend das Potsdamer Karl-Liebknecht-Stadion als Sieger, steht im Achtelfinale des DFB-Pokals. Allerdings stand nach 90 Minuten lediglich ein 1:0 (1:0) zu Buche.

Ein Feuerwerk zündeten zunächst lediglich die Babelsberger Fans, die einen Teil der Pokaleinnahmen ihres Clubs ungefragt ausgaben, indem sie den Abendhimmel mit bengalischen Feuern erhellten. Auf dem Rasen zündete dagegen wenig. RB - von Coach Jesse Marsch in Viererkette und mit Doppelspitze auf den Platz geschickt - hatte die Spielkontrolle, knapp 80 Prozent Ballbesitz und musste sich dennoch arg mühen. Die gut eingestellten Nulldreier machten das Zentrum dicht, die Räume auch zwischen den Ketten eng, verschoben gut. Dass es der Bundesligist da immer wieder über die Mitte versuchte, war entsprechend wenig erfolgversprechend. Marsch forderte immer wieder vom Spielfeldrand aus: Breit machen, über die Außen angreifen. Die dünn gesäten gefährlichen Aktionen kamen denn auch so zustande. Ein Angriff über rechts, eingeleitet von Youngster Hugo Novoa , der sein Startelfdebüt feierte, brachte kurz vor der Pause das verdiente 1:0 für Leipzig. Über Benjamin Henrichs und Yussuf Poulsen kam der Ball zu Dominik Szoboszlai , der keine Mühe hatte.

Beide Teams kamen unverändert aus den Kabinen. Poulsen hätte direkt auf 2:0 erhöhen müssen, schob das Leder aber am leeren Tor vorbei (47.). Szoboszlai scheiterte frei vor Keeper Yannick Theißen (49.). RB kam feurig aus der Kabine, kombinierte flüssig. Ein weiterer Treffer lag in der Luft, fiel aber nicht. Das Feuer flachte entsprechend ab, der letzte Pass fehlte. Das Ringen und Mühen aus Halbzeit eins war zurück. Das Motto lautetet wieder: Aufmerksam, präzise und geduldig sein, die Außen suchen. Geduld war auch das Motto der Hausherren. Ihr erster ganz großer Moment kam in der 71. Minute. Nachdem Mohamed Simakan sich hatte verladen lassen, kam der Ball zu Robin Müller. Der traf aber nur das Außennetz - hörbares Durchatmen auf allen Seiten. Gegenüber wurde es auch mal wieder gefährlich. Nach toller Flanke von Szoboszlai setzte der eingewechselte Christopher Nkunku den Kopfball frei über den Kasten (74.). Doch Zählbares gab es nicht mehr. Zeit zum Luftholen auch nicht. Der SVB forderte den Favoriten bis zum letzten Augenblick.