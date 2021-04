RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum schwachen 0:0 gegen Hoffenheim

Leipzig. Mit einer blutleeren Vorstellung und einem 0:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim hat es RB Leipzig verpasst, im Titelkampf den Druck auf den FC Bayern München zu erhöhen. Im Freitagspiel der Bundesliga ließen die Hausherren nahezu alles vermissen, was sie in dieser Saison so oft ausgezeichnet hatte. Der Rückstand auf den Rekordmeister vor dessen Partie beim VfL Wolfsburg beträgt vier Punkte.

Viel Anlass zur Begeisterung gab es für RB-Fans schon in der ersten Hälfte nicht. Highlights? Fehlanzeige. Ordentliche Chancen? Fehlanzeige. Statt dessen agierten die Hausherren seltsam lustlos, ohne Tempo und Pressing. An Pässen mangelte es nicht, wohl aber an deren Genauigkeit, so dass es den Gästen von der TSG nicht schwer viel, die Leipziger Bemühungen immer wieder frühzeitig zu stoppen. Die Hoeneß-Elf verteidigte engagiert, zeigte bisweilen Ansätze für Konter, riss offensiv aber auch keinerlei Bäume aus. In die Kabinen ging es mit einem 0:0 und beiderseits reichlich Luft nach oben.